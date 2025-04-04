В Европе заявили о «конце американского века» из-за политики Трампа

Введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины в отношении иностранной продукции большинства стран мира могут привести к «концу американского века». Об этом пишет издание Euractiv.

«(Пошлины США – прим. ред.) представляют собой «кардинальную смену режима», которая потенциально «ознаменует собой конец американского века»», - говорится в сообщении издания.

Euractiv приводит мнение одного из управляющих консалтинговой компании США Eurasia Group Муджтабы Рахмана. Он считает, что результатом такой экономической политики администрации в Вашингтоне может оказаться ослабление позиций доллара на мировой арене.

До этого издание Politico писало, что пошлины, введенные администрацией Трампа, затронут 70% европейского экспорта в США на сумму около €380 млрд.

Трамп заявил, что введение американской администрацией по принципу взаимности таможенных пошлин в отношении всех государств ознаменует собой наступление экономической независимости Соединенных Штатов. По его словам, то, что «страны делают с США, Вашингтон будет делать с ними».

Ранее в США предложили ввести 500%-ные пошлины против России.