Антироссийские санкции вредят странам — членам Европейского союза (ЕС) гораздо больше, чем президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, пишет газета The Financial Times.

По мнению политика, руководству Германии стоит последовать примеру американских властей и рассмотреть возможность смягчения рестрикций против РФ. Он подчеркнул, что «карательные меры» в отношении Москвы утратили свою актуальность, поэтому Берлину необходимо начать налаживать отношения с российской стороной.

Также в статье приводится выдержка из интервью Кречмера, которое он дал немецкому агентству DPA.

«Когда вы понимаете, что ослабляете себя больше, чем своего противника, вы должны задуматься о том, правильно ли поступаете», — процитировали журналисты премьер-министра Саксонии.

31 марта директор департамента международных организаций министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов заявил, что ЕС может сохранить антироссийские санкции, даже если США решат смягчить рестрикции. Как он сказал, Брюссель откажется от санкций только в том случае, если перестанет рассматривать нелегитимные меры в качестве одного из инструментов своей внешней политики.

Ранее американские журналисты описали стратегию Москвы по снятию санкций.