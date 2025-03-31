Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкий политик признал неэффективность санкций против РФ

Премьер Саксонии Кречмер: санкции вредят европейским странам больше, чем Путину
close
Global Look Press

Антироссийские санкции вредят странам — членам Европейского союза (ЕС) гораздо больше, чем президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, пишет газета The Financial Times.

По мнению политика, руководству Германии стоит последовать примеру американских властей и рассмотреть возможность смягчения рестрикций против РФ. Он подчеркнул, что «карательные меры» в отношении Москвы утратили свою актуальность, поэтому Берлину необходимо начать налаживать отношения с российской стороной.

Также в статье приводится выдержка из интервью Кречмера, которое он дал немецкому агентству DPA.

«Когда вы понимаете, что ослабляете себя больше, чем своего противника, вы должны задуматься о том, правильно ли поступаете», — процитировали журналисты премьер-министра Саксонии.

31 марта директор департамента международных организаций министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов заявил, что ЕС может сохранить антироссийские санкции, даже если США решат смягчить рестрикции. Как он сказал, Брюссель откажется от санкций только в том случае, если перестанет рассматривать нелегитимные меры в качестве одного из инструментов своей внешней политики.

Ранее американские журналисты описали стратегию Москвы по снятию санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами