Трамп сравнил влияние пошлин на экономики США и КНР

Трамп: пошлины ударили по китайской экономике больше, чем по американской

Таможенные пошлины наносят экономике КНР больше вреда, чем американской экономике. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«КНР пострадала намного сильнее, чем США», — сообщил глава государства.

По его мнению, до сих пор американские власти придерживались «глупой и беспомощной» экономической политики. В связи с этим многие страны мира начали относиться к Вашингтону «неприемлемо плохо».

Трамп добавил, что проводимый им курс уже позволил привлечь в экономику США дополнительные $5 трлн инвестиций. Он также отметил, что сейчас американское руководство проводит «революцию», и во время нее никому не будет легко.

«Но финальный результат будет историческим», — добавил глава государства.

2 апреля президент США ввел в стране новую систему пошлин на товары, поставляемые из-за границы. Базовая ставка составила 10% на всю импортируемую продукцию, однако для некоторых государств она оказалась существенно выше. В частности, китайские товары обложили пошлинами в размере 34%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

5 апреля в министерстве иностранных дел КНР призвали американские власти прекратить использовать пошлины «в качестве оружия». В то же время Пекин пообещал и дальше принимать экономические меры в ответ на протекционистскую политику Вашингтона.

Ранее в Государственной думе РФ предложили «взять попкорн и наблюдать» за начатой Трампом «тарифной войной».