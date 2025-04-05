Нетаньяху отправится в США для обсуждения с Трампом пошлин на импорт

РИА Новости: Нетаньяху вылетит в США для обсуждения с Трампом пошлин на импорт

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после визита в Венгрию 6 апреля полетит в США для обсуждения с американским лидером Дональдом Трампом вопроса новых пошлин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Израиля.

«Премьер-министр должен вылететь в Вашингтон по окончании визита в Будапешт для встречи с Трампом», — говорится в сообщении.

Источник отметил, что в повестке обсуждения двух лидеров будет ситуация с заложниками, военные действия в Газе, события на Ближнем Востоке и обсуждение вопроса тарифов.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп провел контакты с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по поводу предполагаемого смягчения пошлин в отношении этих стран на фоне протекционистской политики Белого дома. Отмечается, что взаимодействие Трампа с этими странами рассматривается Белым домом как «первая волна переговоров».

Ранее в США заявили, что китайские товары заполонят мировой рынок из-за пошлин Трампа.