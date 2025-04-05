Немецкий дипломат придумал, как предотвратить присоединение Канады к США

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил принять Канаду в состав Европейского союза (ЕС), комментируя заявления президента США Дональда Трампа о желании сделать эту страну «51-м американским штатом». Дипломат рассказал о соответствующей инициативе в ходе интервью для газеты Weser-Kurier.

«Пожалуй, [Канада была бы] не полностью интегрирована [в региональное содружество], как все остальные [его члены], но, возможно, частично», — отметил он.

Как сказал экс-глава немецкого внешнеполитического ведомства, Канада является более европейским государством по сравнению с рядом стран — членов ЕС. Но, о каких именно державах идет речь, Габриэль не уточнил.

21 марта Трамп заявил, что Канада должна стать частью США. По мнению американского лидера, эта страна превратилась бы в «прекрасный штат».

В то же время глава государства предупредил, что Вашингтон больше не может позволить себе защищать Оттаву в военном плане. Причина заключается в нежелании канадского руководства тратить достаточно денежных средств на свою армию.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни оценил возможность становления страны 51-м штатом США.