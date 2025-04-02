Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Норвегии прокомментировали выход Финляндии из Оттавской конвенции

В Норвегии осудили возвращение Финляндии к использованию противопехотных мин
close
Виктор Антонюк/РИА Новости

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде назвал прискорбным планируемый выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Его слова передает норвежская радиостанция NRK.

«Наши финские коллеги прекрасно знают нашу точку зрения на этот счет. Противопехотные мины – это оружие, которое ... поражает неизбирательно и причиняет огромные страдания населению даже спустя десятилетия после конфликта», — подчеркнул дипломат.

Конвенция, вступившая в силу в 1999 году, запрещает использование противопехотных мин, которые, по оценкам Международного комитета Красного Креста, наносят значительный вред мирному населению. Россия в Оттавской конвенции не участвует и обладает большими запасами противопехотных мин. Также договор не подписали Саудовская Аравия и Израиль. При этом Украина ратифицировала эту конвенцию в 2005 году, однако активно использует противопехотные мины.

18 марта министерства обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы предложили правительствам этих стран выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

19 марта замминистра обороны Польши Павел Бейда подтвердил намерение польских властей разместить противопехотные мины на границах с РФ и Белоруссией. По его словам, это решение принято в рамках строительства оборонительных укреплений «Восточный щит». Бейда сообщил, что на эти цели Польше нужны противопехотные мины в количестве до миллиона. Их планируется произвести внутри страны силами Польской оружейной группы.

Ранее ICBL осудила выход Польши и Прибалтики из конвенции о запрете противопехотных мин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами