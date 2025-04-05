Зеленского удивила реакция США на российский удар по Кривому Рогу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был неприятно удивлен реакцией руководства США на российский удар по Кривому Рогу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Так сильна страна, такой сильный народ — и так слаба реакция», — написал Зеленский, отметив, что американские дипломаты боятся сказать слово «русский».

В то же время президент поблагодарил за принципиальную позицию МИД Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии, а также верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Зеленский призвал оказать давление на Россию и вводить против нее новые санкции. Он также добавил, что Киев вел переговоры с Вашингтоном о предоставлении новых систем противовоздушной обороны. Вашингтон же, в свою очередь, по его словам, обещал помочь с поиском дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

4 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска нанесли ракетный удар по ресторану в Кривом Роге на Украине, где проходило совещание с командирами соединений и западными инструкторами. По информации ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Ранее на видео попал момент атаки ВС РФ по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге.