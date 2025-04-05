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Зеленского удивила реакция США на российский удар по Кривому Рогу

Зеленский неприятно удивлен реакцией США на удар РФ по Кривому Рогу
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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был неприятно удивлен реакцией руководства США на российский удар по Кривому Рогу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Так сильна страна, такой сильный народ — и так слаба реакция», — написал Зеленский, отметив, что американские дипломаты боятся сказать слово «русский».

В то же время президент поблагодарил за принципиальную позицию МИД Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии, а также верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Зеленский призвал оказать давление на Россию и вводить против нее новые санкции. Он также добавил, что Киев вел переговоры с Вашингтоном о предоставлении новых систем противовоздушной обороны. Вашингтон же, в свою очередь, по его словам, обещал помочь с поиском дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

4 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска нанесли ракетный удар по ресторану в Кривом Роге на Украине, где проходило совещание с командирами соединений и западными инструкторами. По информации ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Ранее на видео попал момент атаки ВС РФ по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге.

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