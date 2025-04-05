Премьер Японии проведет переговоры с Трампом на тему пошлин

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен представить американскому президенту Дональду Трампу предложения в связи с введением пошлин со стороны США. Об этом он заявил журналистам, передает РИА Новости.

Телефонный разговор Исибы и Трампа может состояться на следующей неделе или позднее.

Важно не просто поговорить, а то, как Япония ответит на различные проблемы, поднятые президентом США, отметил Исиба.

«Бесполезно просить: пожалуйста, сделайте исключение для Японии… На переговорах с Америкой я хочу представить [предложение] в пакете, поэтому это потребует времени, но мы добьемся успеха, если это сделаем», — цитирует агентство японского премьера.

2 апреля президент США ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В отношении Японии введены 24-процентные пошлины.

Ранее сообщалось, что Трамп начал переговоры о смягчении пошлин с представителями трех стран.