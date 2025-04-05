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В Свердловской области назначили нового министра здравоохранения

Паслер назначил Савинову главой минздрава Свердловской области
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Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил Татьяну Савинову заместителем губернатора и министром здравоохранения региона. Об этом пишет «Уральский меридиан».

«Я уверен, что на новом посту она сможет дать новый импульс развитию системы здравоохранения в Свердловской области», — заявил в Паслер

Савинова ранее занимала должности главного педиатра и первого заместителя начальника управления здравоохранения Екатеринбурга. Позднее Оренбургской области занимала пост вице-губернатора и министра здравоохранения.

Отмечается, что Савинова приступила к выполнению своих должностных обязанностей с 5 апреля.

До этого Татьяна Савинова, будучи министром здравоохранения Оренбургской области, сообщила, что в оренбургской школе №69 были зафиксированы случаи заражения норовирусом. Заболевшие дети были лабораторно обследованы, возбудителем является норовирус второго типа.

Ранее экс-губернатора Свердловской заподозрили в коррупции.

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