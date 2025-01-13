В оренбургской школе зафиксировали случаи заражения норовирусом

Минздрав: случаи заражения норовирусом зафиксированы в школе №69 в Оренбурге

В оренбургской школе №69 были зафиксированы случаи заражения норовирусом, заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения региона.

В публикации отмечается, что случаи заболевания были выявлены в ночь на 12 января, заболевшие дети были лабораторно обследованы, возбудителем является норовирус второго типа.

В текущий момент устанавливается источник инфицирования, в школе была проведена заключительная дезинфекция с использованием противовирусных дезсредств.

В декабре сообщалось, что в Екатеринбурге родители девяти младенцев обратились за медицинской помощью для детей после праздника.

У младенцев наблюдались признаки острой кишечной инфекции. Исследование показало, что все они заразились норовирусом второго типа. Предположительно, контакт с носителем инфекции мог произойти во время мероприятия, организованного родителями в одной из городских студий.

Ранее у вернувшейся из Таиланда россиянки нашли острую кишечную инфекцию.