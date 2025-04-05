Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде обратились к Зеленскому из-за проверки чиновников на полиграфе

Дубинский: Зеленскому главное не выйти на себя, расследуя утечку сделки с США
close
Thomas Peter/Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому главное «не выйти на самого себя» при расследовании утечки данных о новом соглашении с США по ресурсам. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Зеленский распорядился найти, кто слил в прессу проект американского соглашения по недрам… Владимир Александрович, не забывайте, в таких ситуациях главное, не выйти на самих себя», — подчеркнул он.

До этого газета Financial Times сообщала, что Зеленский расследует утечку нового проекта соглашения с Соединенными Штатами по ресурсам среди сотрудников различных ведомств, Киев применяет полиграф.

Расследование, напоминает FT, проводится на фоне углубления напряженности между Киевом и администрацией Трампа по поводу условий предлагаемой сделки по важнейшим полезным ископаемым и энергетическим активам.

В конце марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что проект соглашения Украины и США затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. По его словам, соглашение с США будет бессрочным, а изменения в нем возможны только с разрешения американской стороны. Железняк добавил, что документ не содержит гарантий безопасности для Украины.

Ранее Сибига перепутал Украину и США, говоря о соглашении по ископаемым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами