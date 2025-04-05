В Раде обратились к Зеленскому из-за проверки чиновников на полиграфе

Дубинский: Зеленскому главное не выйти на себя, расследуя утечку сделки с США

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому главное «не выйти на самого себя» при расследовании утечки данных о новом соглашении с США по ресурсам. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Зеленский распорядился найти, кто слил в прессу проект американского соглашения по недрам… Владимир Александрович, не забывайте, в таких ситуациях главное, не выйти на самих себя», — подчеркнул он.

До этого газета Financial Times сообщала, что Зеленский расследует утечку нового проекта соглашения с Соединенными Штатами по ресурсам среди сотрудников различных ведомств, Киев применяет полиграф.

Расследование, напоминает FT, проводится на фоне углубления напряженности между Киевом и администрацией Трампа по поводу условий предлагаемой сделки по важнейшим полезным ископаемым и энергетическим активам.

В конце марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что проект соглашения Украины и США затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. По его словам, соглашение с США будет бессрочным, а изменения в нем возможны только с разрешения американской стороны. Железняк добавил, что документ не содержит гарантий безопасности для Украины.

Ранее Сибига перепутал Украину и США, говоря о соглашении по ископаемым.