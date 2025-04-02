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В НАТО высказались о том, кто должен контролировать Гренландию

Рютте: НАТО считает, что Гренландия должна оставаться частью Дании
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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

НАТО считает, что Гренландия должна оставаться частью Дании и призывает все арктические страны НАТО к активному сотрудничеству. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Гренландия является и остается частью Дании. Но это более широкий вопрос о контроле над Арктикой и тут все арктические страны НАТО, включая США, должны активно сотрудничать для противостояния с Россией и Китаем», — заявил генсек альянса.

Среди прочего в своем выступлении Рютте особенно обратил внимание на «нехватку ледоколов» у государств-членов Североатлантического альянса.

Несмотря на возражения со стороны Гренландии, американская делегация, включая жену вице-президента Ушу Вэнс, пробыла на острове с 27 по 29 марта. Их визит состоялся на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров.

После своей победы на выборах президента США Трамп выдвинул идею покупки Гренландии. Однако инициатива столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны Дании, которой принадлежит остров, а также властей и жителей Гренландии.

Ранее в Белом доме предприняли попытку подсчитать полную стоимость Гренландии.

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