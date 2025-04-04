Дагделен: только безумцы настаивают на санкциях против РФ на фоне пошлин Трампа

Только «безумцы» продолжают призывать к ужесточению антироссийских санкций после того, как США ввели импортные пошлины против Евросоюза. Об этом заявила на своей странице в соцсети X внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

«В такой ситуации только безумцы продолжают настаивать на саморазрушительных санкциях против России или даже мечтают о новых карательных мерах против Китая», — написала она.

По словам Дагделен, президент США Дональд Трамп объявил экономическую войну половине государств мира. В частности, от этого сильно пострадает промышленность Германии — сотни тысяч немцев могут потерять работу, отметила эксперт.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми тарифами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Штаты будут выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

Издание Politico писало, что пошлины, введенные администрацией Трампа, затронут 70% европейского экспорта в США на сумму около €380 млрд.

Ранее в Европе заявили о «конце американского века» из-за политики Трампа.