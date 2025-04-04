ООН: пошлины США против наименее развитых стран не помогут сбалансировать дефицит

Введение новых пошлин США ставит под угрозу стабильность мировой торговой системы и прогресс в области экономического роста, инвестиций и развития. Об этом заявили на Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в официальном документе, передает РИА Новости.

В организации отметили, что радикальные тарифы Вашингтона особенно опасны для наименее развитых стран и малых островных государств. Несмотря на то что 90% торгового дефицита США приходится на 10 партнеров, новые пошлины затронули экономики, ответственные лишь за 2% дисбаланса.

«Эти меры не помогут ни сократить дефицит, ни получить значительные доходы. Страдают те, кто меньше всего влияет на проблему», — подчеркнули в ЮНКТАД.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Минфина США рассказал, что принесут экономике пошлины Трампа.