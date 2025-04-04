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В Китае Зеленскому предрекли судьбу Хусейна или Каддафи

Tencent: Зеленский может завершить карьеру как Хусейн или Каддафи
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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может завершить свою политическую карьеру как бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи или экс-президент Ирака Саддам Хусейн. Об этом пишет китайское издание Tencent.

«Он [Зеленский] даже может «закончить» в стиле Хусейна или Каддафи», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что политическая жизнь Зеленского завершится, если он не сможет быстро стабилизировать обстановку внутри страны и вернуть доверие международного сообщества. Судьбу президента Украины определят отношение мирового сообщества, поддержка народа и лояльность армии, добавил автор публикации.

В марте военный эксперт Евгений Михайлов предположил, что после того, как президент Зеленский заключит обещанные соглашения с США, от него могут избавиться. По его словам, украинский лидер станет никому не нужным, но очень неудобным активом.

До этого британский журнал The Economist писал, что заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести на Украине выборы нового главы государства говорят о его желании избавиться от Зеленского. По информации издания, Зеленский «никогда не нравился» Трампу. Кроме того, глава Белого дома считает украинского президента «сложным человеком».

Ранее на Украине раскрыли место, где Зеленский скрывается от «Орешника».

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