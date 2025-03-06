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Военный эксперт предсказал судьбу Зеленского после смены политики США

Военэксперт Михайлов допустил, что Зеленского могут ликвидировать
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Johanna Geron/Reuters

После того, как президент Украины Владимир Зеленский заключит обещанные соглашения с США, от него могут избавиться. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Евгений Михайлов. По его словам, украинский лидер станет никому не нужным, но очень неудобным активом.

«Как только американцы его скинут, он будет, возможно, ликвидирован», — сказал Михайлов.

Что касается приостановки поставок американского оружия и передачи разведданных, разумеется, это выгодная ситуация для Вооруженных сил России, считает эксперт. И вряд ли Европа сможет этому помешать.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты отказались делиться разведданными с Украиной, однако продолжают передавать информацию своим союзникам по НАТО.

Газета Daily Mail также сообщила со ссылкой на источники, что США запретили Британии предоставлять Украине американские разведданные.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки между американским и украинским лидерами в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Киеву, пока тот не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Москвой.

Ранее политолог заявил, что Зеленский «оттягивает печальный финал».

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