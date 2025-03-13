Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде заявили, что ситуация на фронте «не столь безнадежна»

Нардеп Мережко: ситуация на фронте не столь безнадежна, Украина будет бороться
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Украина намерена продолжать борьбу в конфликте с Россией, а ситуация на фронте для ВСУ «не столь безнадежна». Его слова приводит Financial Times.

«Мы не прекратим борьбу. Ситуация на фронте не столь безнадежна. Русские не могут захватить крупные города, у них нет живой силы, и они истощены. В худшем случае им удастся захватить немного больше территории. Как-нибудь выживем», — сказал Мережко.

До этого полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что если власти Украины откажутся заключать перемирие в ближайшее время, то Киеву придется выбирать между катастрофой и ужасом.

По его мнению, у Украины сейчас есть два варианта – «плохой» и «очень плохой». Однако через шесть месяцев придется выбирать между «очень плохим» и «ужасным» вариантами. Наконец, через девять месяцев выбор встанет между «ужасом» и «катастрофой», считает Стариков.

Ранее в Европе призвали сформировать новую «Антанту», но против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами