В Раде заявили, что ситуация на фронте «не столь безнадежна»

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Украина намерена продолжать борьбу в конфликте с Россией, а ситуация на фронте для ВСУ «не столь безнадежна». Его слова приводит Financial Times.

«Мы не прекратим борьбу. Ситуация на фронте не столь безнадежна. Русские не могут захватить крупные города, у них нет живой силы, и они истощены. В худшем случае им удастся захватить немного больше территории. Как-нибудь выживем», — сказал Мережко.

До этого полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что если власти Украины откажутся заключать перемирие в ближайшее время, то Киеву придется выбирать между катастрофой и ужасом.

По его мнению, у Украины сейчас есть два варианта – «плохой» и «очень плохой». Однако через шесть месяцев придется выбирать между «очень плохим» и «ужасным» вариантами. Наконец, через девять месяцев выбор встанет между «ужасом» и «катастрофой», считает Стариков.

Ранее в Европе призвали сформировать новую «Антанту», но против России.