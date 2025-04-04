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Глава МИД Буркина-Фасо назвал Украину террористическим государством

Глава МИД Буркина-Фасо согласился, что Украина — террористическое государство
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Телеграм-канал «Мария Захарова»

Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре резко осудил заявления Киева о поддержке террористических группировок в Сахеле, согласившись с позицией своего малийского коллеги Абдулая Диопа, назвавшего Украину террористическим государством. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подтвердил совместное обращение Буркина-Фасо, Мали и Нигера в Совет Безопасности ООН с требованием привлечь Киев к ответственности за поддержку терроризма.

«Как страна Сахеля, ставшая жертвой терроризма, мы не можем доверять Киеву. Мой коллега из Мали абсолютно прав: когда Украина в эфире заявляет о поддержке терроризма на севере Мали, Буркина-Фасо не может поддерживать такую страну, потому что серьёзное государство не может позволить себе подобных заявлений», — заявил дипломат.

До этого Россия и Конфедерация стран Сахеля — Мали, Нигер и Буркина-Фасо — выступили с осуждением сговора Украины с террористами Сахеля. Также страны договорились об установлении стратегического партнерства на основе солидарности.

Ранее МИД Мали назвал Украину террористическим государством.

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