Профессор Миршаймер: всем противникам России придется признать ее победу в СВО

Всем противникам Российской Федерации придется признать, что она одержала победу в украинском конфликте. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Я думаю, что в какой-то момент все соберутся вместе и признают тот факт, что русские победили», — сказал он.

По словам эксперта, ни одна из сторон, которые сейчас заявляют о полной готовности поддерживать Украину, не будут оказывать ей помощь, когда станет понятно, что невозможно преодолеть преимущество России на поле боя.

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что есть основания полагать, что Вооруженные силы РФ добьют украинскую армию.

Также глава государства подчеркнул, что в настоящее время на всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российской армии. По его словам, Луганская народная республика освобождена на 99%, а Донецкая народная республика, Херсонская и Запорожская области — свыше 70%.

Ранее бойцы ВСУ признали, что Украина проиграла в конфликте с Россией.