Политолог назвал заявление Москвы по конфликту на Украине «уникальным»

Заявление Кирилла Дмитриева, спецпосланника президента РФ Владимира Путина и главы Российского фонда прямых инвестиций, о потенциальных гарантиях безопасности со стороны России для Украины — уникальное. На это обратил внимание политолог Георгий Бовт.

Эксперт отметил, что представитель российских властей впервые сделал такое публичное заявление с начала специальной военной операции.

«Путин говорил, что мир в Украине возможен только после ее «демилитаризации», а [министр иностранных дел России Сергей] Лавров категорически отвергал возможность присутствия в стране войск из стран НАТО», — напомнил политолог.

При этом Бовт отметил, что Дмитриев не уточнил, о каких гарантиях для Украины может идти речь.

Накануне Кирилл Дмитриев заявил, что между Москвой и Вашингтоном в процессе урегулирования конфликта на Украине есть «определенный прогресс».

3 апреля Дмитриев провел встречи с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа. Газета The Washington Post писала, что глава РФПИ прибыл в США на переговоры, чтобы продемонстрировать готовность Москвы к миру и заключению крупных финансовых сделок.

Ранее в Кремле прокомментировали визит главы РФПИ в Вашингтон.