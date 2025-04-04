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Лавров обсудил с секретарем Святого престола тему Украины

Лавров обсудил с секретарем по связям с государствами Ватикана тему Украины
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Пресс-служба МИД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с секретарем Ватикана по связям с государствами архиепископ Полом Ричардом Галлахером. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

В ходе переговоров стороны обсудили тему Украины в контексте диалога РФ и США по урегулированию украинского кризиса, а также пути надежного устранения первопричин конфликта.

«Российский министр выразил признательность Святому престолу за содействие в решении гуманитарных вопросов, включая обмен пленными», — говорится в сообщении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что в ходе разговора были подняты темы состояния и перспектив двусторонних отношений с акцентом на взаимодействие по ряду гуманитарных вопросов.

Среди прочего в МИД России отметили, что стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога.

13 февраля в МИД России заявили, что РФ открыта к продолжению конструктивного диалога с Ватиканом по Украине. Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников отметил, что российско-ватиканское сотрудничество уже привело к конкретным результатам. В качестве примера своих слов он привел воссоединение со своими семьями детей, которых эвакуировали из зоны боевых действий.

В марте президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Государственным секретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином. В ходе разговора украинский лидер поблагодарил Святой Престол за молитвы, моральную поддержку украинского народа, а также за содействие в возвращении детей, депортированных Россией.

Ранее Москалькова рассказала о роли Ватикана в возвращении раненых военных с Украины.

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