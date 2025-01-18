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Москалькова рассказала о роли Ватикана в возвращении раненых военных с Украины

Москалькова: возвращению 25 раненых военных РФ с Украины содействовал Ватикан
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Телеграм-канал «Омбудсмен Москалькова Татьяна»

Ватикан содействовал возвращению раненых российских военных с Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Репатриация, то есть возвращение на Родину 25 раненых и тяжелобольных российских военнопленных с территории Украины, когда противоположные стороны отдают пленных без каких-либо условий, без процедуры обмена, состоялась 15 января при непосредственном содействии Святого Престола», — написала омбудсмен.

Днем 15 января Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 25 на 25. Процедура состоялась при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Российских военных разместили на территории Белоруссии, где им оказывалась психологическая и медицинская помощь, а также предоставлялась возможность связаться с родственниками.

В этот же день Москалькова опубликовала видео с российскими военными, освобожденными из украинского плена. На кадрах показано, как омбудсмен дает освобожденным из плена военнослужащим телефон для того, чтобы они связались с родными.

Ранее Москалькова встретилась с украинским омбудсменом.

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