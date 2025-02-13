Россия открыта к продолжению переговоров со Святым Престолом по вопросам Украины. Об этом директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников сказал в интервью РИА Новости.

По словам Студенинникова, с начала СВО Ватикан придерживается равноудаленной и сбалансированной линии в отношении конфликта, при этом призывая к его мирному решению.

«Этот конструктивный подход разительно контрастирует с декларируемой коллективным Западом задачей нанесения России стратегического поражения, бесконечной накачкой Украины все более смертоносным оружием и линией на затягивание конфликта», — считает глава департамента.

По его словам, Ватикан не только на словах, но и на деле демонстрирует свою позицию по поводу мирного урегулирования ситуации. Студенинников напомнил, что спецпосланник папы Римского по Украине, кардинал Маттео Дзуппи приезжал в Россию в июне 2023 года и октябре прошлого года и убедился в готовности РФ к конструктивному обсуждению.

Дипломат подчеркнул, что уже есть и конкретные результаты российско-ватиканского сотрудничества, в частности по теме СВО, в том числе работа по воссоединению детей, эвакуированных из зоны боев, с их родственниками и законными представителями, как в России, так и на Украине.

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