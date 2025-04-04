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В Грузии собрались запретить символику ЛГБТ

В парламент Грузии внесли инициативу о запрете символики ЛГБТ
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РИА Новости

В парламенте Грузии зарегистрирована инициатива о запрете маршей и символики ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Он уточнил, что предложение передано на рассмотрение комитета по правам человека. Будет ли оно закреплено законодательно, станет известно позднее. Инициаторами обращения стали организации ветеранов военных действий и Вооруженных сил, рассказал Папуашвили.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе до этого подчеркивал, что Грузия не хочет членства в Евросоюзе, которое опирается на ЛГБТ-пропаганду. Он напомнил, что у республики есть своя ментальность, идентичность, история, культурное наследие и традиции.

До этого парламент Грузии принял закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который запрещает регистрацию однополых браков, усыновление детей лицами, вступившими в однополые отношения, а также операции по смене пола. Кроме того, вводятся штрафы для физических и юридических лиц за пропаганду нетрадиционных отношений в размере от 1,5 тыс. до 4 тыс. лари ($532-$1400), а также штрафы за распространение рекламы с ЛГБТ-тематикой.

Ранее Грузия заморозила обсуждение начала переговоров о вступлении в ЕС.

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