Парламент Грузии принял законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Парламент Грузии принял в третьем окончательном чтении закон против пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Итоги голосования представлены на сайте государственного органа.

За принятие соответствующего законопроекта единогласно проголосовали 84 депутата парламента. Законопроект вступит в силу после подписания президентом Саломе Зурабишвили.

При этом оппозиция не принимала участие в голосовании за законопроект.

4 сентября грузинские депутаты во втором чтении приняли пакет законопроектов против пропаганды нетрадиционных отношений.

Поправки к закону о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) вводят запрет на регистрацию однополых браков, усыновление детей лицами, вступившими в однополые отношения, а также запрещает операции по смене пола. Кроме того, вводятся штрафы для физических и юридических лиц за пропаганду нетрадиционных отношений в размере от 1,5 тыс. до 4 тыс. лари ($532-$1400), а также штрафы за распространение рекламы с ЛГБТ-тематикой.

Ранее вступление Грузии в ЕС приостановили.