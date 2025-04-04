Политолог объяснил, стоит ли России оплатить 100 млн крон по требованию Чехии

Ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Рощин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал требование чешской стороны взыскать с Москвы 100 млн крон (около $4,3 млн) за аренду недвижимости в республике. По мнению эксперта, в данном случае лучше оплатить требуемую сумму, чем разбираться в судах и портить без того прохладные отношения с Прагой.

«Я думаю, что Россия будет платить, потому что нет смысла по этому поводу устраивать очередной скандал. 100 млн крон — не такая большая сумма для нашей страны. Чтобы не создавать очередное напряжение, Россия, скорее всего, согласится», — предположил Рощин.

Политолог Геннадий Подлесный в свою очередь напомнил, что Чехословакия во времена СССР получила в центре Москвы самую большую территорию для расположения диппредставительства, которое по площади превышает посольство США и еще нескольких западных стран вместе взятых.

Эксперт призвал проверить, исправно ли Прага оплачивает аренду данной территории.

2 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил в интервью изданию Odkryto, что Россия якобы должна Чехии порядка 100 млн крон за аренду домов и квартир в республике.

По данным Odkryto, в настоящее время Россия контролирует в Чехии более 80 объектов недвижимости.

Ранее МИД Чехии заявил, что поставки боеприпасов Украине продолжатся до сентября.