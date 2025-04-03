МИД Чехии заявил, что поставки боеприпасов Украине продолжатся до сентября

Чешская инициатива по поставкам артиллерийских боеприпасов на Украину получила дополнительное финансирование. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский перед встречей с НАТО, передает Reuters.

Глава чешского внешнеполитического ведомства отметил, что эта инициатива получила новое финансирование от Канады, Норвегии, а также от Дании и Нидерландов. По словам Липавского, поставки из Чехии продолжатся до сентября.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что помощь европейских стран — членов альянса позволит Украине участвовать в конфликте с Россией «сколько необходимо». По его словам, только за последние три месяца союзники предоставили Киеву более €20 млрд помощи.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что Москва направила НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Министр подчеркнул, что любые грузы, которые содержат оружие и технику для Вооруженных сил Украины станут законной целью РФ.

Ранее Индию обвинили в поставках оружия Украине.