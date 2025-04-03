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МИД Чехии заявил, что поставки боеприпасов Украине продолжатся до сентября

Reuters: Чехия будет поставлять боеприпасы Украине до сентября
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Depositphotos

Чешская инициатива по поставкам артиллерийских боеприпасов на Украину получила дополнительное финансирование. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский перед встречей с НАТО, передает Reuters.

Глава чешского внешнеполитического ведомства отметил, что эта инициатива получила новое финансирование от Канады, Норвегии, а также от Дании и Нидерландов. По словам Липавского, поставки из Чехии продолжатся до сентября.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что помощь европейских стран — членов альянса позволит Украине участвовать в конфликте с Россией «сколько необходимо». По его словам, только за последние три месяца союзники предоставили Киеву более €20 млрд помощи.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что Москва направила НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Министр подчеркнул, что любые грузы, которые содержат оружие и технику для Вооруженных сил Украины станут законной целью РФ.

Ранее Индию обвинили в поставках оружия Украине.

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