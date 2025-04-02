Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил в интервью изданию Odkryto, что Россия якобы должна Чехии около 100 млн крон (около $4,3 млн) за аренду домов и квартир в республике.

«Там идет судебное разбирательство по поводу аренды земли. Я мог бы понять, что они (Россия. — «Газета.Ru») не платили аренду при социализме. Из братской любви к Советскому Союзу. Но они не платили и тридцать лет после революции (после 1989 года. — «Газета.Ru»). Мы сейчас судимся с ними за это, сумма уже составляет сто миллионов крон», — сказал дипломат.

По данным Odkryto, в настоящее время Россия контролирует в Чехии более 80 объектов недвижимости.

18 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, что Россия якобы не намерена останавливаться на Украине даже в случае прекращения огня и захочет развязать новый конфликт через несколько лет. По его словам, Европе нужно отказаться от зеленой политики и готовиться к войне.

В конце марта генсек Коммунистической партии Чехии и Моравии Роман Блашко заявил, что миру нужна сильная и суверенная Россия для защиты человечества.

Ранее Венгрия потребовала от Брюсселя объяснений в связи с подготовкой Евросоюза к войне с Россией.