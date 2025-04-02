Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чехии заявили о многомиллионном долге РФ за аренду недвижимости

Глава МИД Чехии Липавский: РФ должна за аренду недвижимости $4,3 млн
close
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил в интервью изданию Odkryto, что Россия якобы должна Чехии около 100 млн крон (около $4,3 млн) за аренду домов и квартир в республике.

«Там идет судебное разбирательство по поводу аренды земли. Я мог бы понять, что они (Россия. — «Газета.Ru») не платили аренду при социализме. Из братской любви к Советскому Союзу. Но они не платили и тридцать лет после революции (после 1989 года. — «Газета.Ru»). Мы сейчас судимся с ними за это, сумма уже составляет сто миллионов крон», — сказал дипломат.

По данным Odkryto, в настоящее время Россия контролирует в Чехии более 80 объектов недвижимости.

18 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, что Россия якобы не намерена останавливаться на Украине даже в случае прекращения огня и захочет развязать новый конфликт через несколько лет. По его словам, Европе нужно отказаться от зеленой политики и готовиться к войне.

В конце марта генсек Коммунистической партии Чехии и Моравии Роман Блашко заявил, что миру нужна сильная и суверенная Россия для защиты человечества.

Ранее Венгрия потребовала от Брюсселя объяснений в связи с подготовкой Евросоюза к войне с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами