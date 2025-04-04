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В России ответили на требование Чехии взыскать с Москвы 100 млн крон

Политолог Подлесный: Россия физически не может передать Чехии 100 млн крон
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Depositphotos

Политолог Геннадий Подлесный в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал требование Чехии взыскать с Москвы 100 млн крон (около $4,3 млн) за аренду недвижимости в республике.

Эксперт напомнил, что Чехословакия во времена СССР получила в центре Москвы самую большую территорию для расположения диппредставительства, которое по площади превышает посольство США и еще нескольких западных стран вместе взятых.

«Это к тому, что когда они предъявляют нам какие-то претензии о том, что мы чего-то недоплатили, тогда нужно посмотреть, а сколько они заплатили за ту территорию в центре Москвы, в исторической части Москвы, которую, на мой взгляд, давно у Чехии надо было изъять», — сказал Подлесный.

Кроме того, Россия физически не может оплатить аренду, поскольку отключена от системы международных платежей SWIFT, добавил он.

2 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил в интервью изданию Odkryto, что Россия якобы должна Чехии порядка 100 млн крон за аренду домов и квартир в республике.

По данным Odkryto, в настоящее время Россия контролирует в Чехии более 80 объектов недвижимости.

Ранее Чехия в четыре раза повысила выплаты для новобранцев за вступление в армию.

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