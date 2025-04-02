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Бербок пообещала Молдавии помощь в «борьбе с Путиным»

Глава МИД ФРГ Бербок: Европа продолжит помогать Молдавии бороться с Путиным
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Michael Ukas/Global Look Press

Уходящая с поста министра иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала Молдавии, что Европа продолжит помогать республике в борьбе с якобы попытками президента России Владимира Путина оказать влияние на страну. Об этом сообщает телеканал N-tv.

По ее утверждению, Москва намерена повлиять на предстоящие осенью выборы в парламент Молдавии.

В ходе визита в страну она заявила, что якобы с помощью дезинформации, фейковых новостных кампаний и подкупа избирателей Путин «в очередной раз попытается подорвать демократию и свободу в Молдавии».

31 марта министерство иностранных дел Молдавии объявило сразу трех сотрудников российского посольства персонами нон грата. Власти страны заявили, что их деятельность противоречила дипломатическому статусу на территории республики.

До этого в МИД Молдавии отложили аккредитацию посла России в Кишиневе Олега Озерова, прибывшего в страну в октябре прошлого года. Такое решение было принято якобы из-за недружественных высказываний.

Ранее Бербок исключила перезапуск «Северных потоков».

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