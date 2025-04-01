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В Евросоюзе заявили о нежелании России заключать мир на их условиях

Каллас допустила, что РФ не захочет заключать мир на Украине на условиях ЕС
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Kenzo Tribouillard/AP

Россия не хочет заключать мир на Украине на условиях стран Евросоюза. Таким мнением поделилась верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью испанской газете El Mundo.

«Мы видим сейчас, что Россия на самом деле не хочет мира», — подчеркнула евродипломат.

Каллас отметила, что если соглашение о мире на Украине будет заключено не в интересах Евросоюза, то это отразится на безопасности стран — членов ЕС. По ее словам, европейские политики продолжают пробивать себе дорогу к месту за столом переговоров по Украине.

До этого бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может остаться без поддержки ЕС, если заключит мирное соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, при таком развитии событий европейцы могут остановить военную помощь Украине, чтобы не стать помехой достижению мира.

Экс-министр также подчеркнул, что Украине будет трудно выжить, если она согласится на любое ограниченное перемирие, чтобы угодить американскому президенту Дональду Трампу.

Ранее в МИД Украины отвергли «мир любой ценой».

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