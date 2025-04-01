В Евросоюзе заявили о нежелании России заключать мир на их условиях

Каллас допустила, что РФ не захочет заключать мир на Украине на условиях ЕС

Россия не хочет заключать мир на Украине на условиях стран Евросоюза. Таким мнением поделилась верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью испанской газете El Mundo.

«Мы видим сейчас, что Россия на самом деле не хочет мира», — подчеркнула евродипломат.

Каллас отметила, что если соглашение о мире на Украине будет заключено не в интересах Евросоюза, то это отразится на безопасности стран — членов ЕС. По ее словам, европейские политики продолжают пробивать себе дорогу к месту за столом переговоров по Украине.

До этого бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может остаться без поддержки ЕС, если заключит мирное соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, при таком развитии событий европейцы могут остановить военную помощь Украине, чтобы не стать помехой достижению мира.

Экс-министр также подчеркнул, что Украине будет трудно выжить, если она согласится на любое ограниченное перемирие, чтобы угодить американскому президенту Дональду Трампу.

Ранее в МИД Украины отвергли «мир любой ценой».