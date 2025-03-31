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Чехия в 4 раза повысила выплаты для новобранцев за вступление в армию

Idnes: за вступление в армию Чехии будут платить около $43 тысяч
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Keystone Press Agency/Global Look Press

За подписание контракта с армией Чехии новобранцы будут получать единовременное пособие в размере около $43 тысяч. Такие поправки в закон о профессиональной воинской службе подписал президент страны Петр Павел, сообщило чешское новостное издание Idnes.

«Поправка, подписанная президентом в понедельник, позволит увеличить размер единовременного рекрутского пособия для профессиональных военнослужащих до 1 млн крон (около $43 тысяч. — «Газета.Ru»), а также предоставит им другие льготы за службу в армии», — говорится в публикации.

В правительстве Чехии рассчитывают, что эти меры увеличат число желающих вступить в армию страны, а также удержат в ее рядах нынешний личный состав. Рекрутское пособие будет выплачиваться единовременно, но не раньше окончания трехмесячного испытательного срока. До этого размер пособия был в четыре раза меньше и составлял около $10,8 тысяч.

Среди прочих льгот, которые утвердил президент, есть пособие на жилье и надбавка за службу за рубежом. В связи с этими тратами расходы для бюджета Чехии составят примерно $16 млн в год.

До этого чешский премьер-министр Петр Фиала объяснил, что его страна оказывает военную помощь Украине, так как боится повторения Пражской весны. Он заявил, что в 1968 году видел на улицах города российские танки, и больше не хочет видеть их снова.

Ранее президент Чехии рассказал о сборе средств для закупки снарядов для Украины.

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