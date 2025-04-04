СМИ сообщили, что Евросоюз планирует ввести крупные штрафы против соцсети Маска

Регуляторы Евросоюза готовят крупные штрафные санкции против социальной сети X американского предпринимателя Илона Маска, которую обвиняют в нарушениях закона о борьбе с противоправным контентом и дезинформацией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Они утверждают, что санкционные меры против соцсети будут включать в себя штрафы, а также требование внести изменения в продукты. Сумму взысканий планируют объявить летом.

Это станет первой мерой в рамках нового закона ЕС, который призван заставить социальные сети контролировать свои сервисы, говорится в публикации.

Один из источников утверждает, что сумма штрафа может превысить миллиард долларов. Это будет сделано, чтобы удержать другие компании от нарушения закона о цифровых услугах.

До этого Еврокомиссия начала новое расследование в отношении маркетплейса Temu с товарами из Китая, на этот раз в рамках закона по защите прав потребителей.

Ранее сообщалось, что TikTok оштрафуют на €500 млн по обвинению в передаче данных.