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Соцсети Илона Маска грозит многомиллионный штраф

Handelsblatt: социальную сеть X хотят оштрафовать на сотни миллионов долларов
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Социальную сеть X, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску, могут оштрафовать со стороны Европейской комиссии на сотни миллионов долларов, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники, осведомленные о ходе соответствующего расследования.

Как напомнило издание, в отношении соцсети с декабря 2023 года ведется несколько расследований. В том числе X подозревают в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA). Если суд вынесет решение не в пользу соцсети, то ей придется заплатить штраф суммой до 6% от годового оборота компании.

В середине января агентство Bloomberg написало, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила мультимиллиардера Илона Маска в нарушении законодательства и подала против него иск в федеральный суд Вашингтона.

На этой неделе Илон Маск оказался в центре скандала после того, как пользователи Reddit и стример Quin69 зафиксировали несоответствие между его заявлениями и навыками в игре Path of Exile 2. Миллиардера потребовали заблокировать в проекте, поскольку он передает управление своими персонажами третьим лицам, что является предосудительным в сообществе поступком.

Ранее стало известно, что Маск проиграл суд по иску сотрудника Twitter.

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