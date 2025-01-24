Соцсети Илона Маска грозит многомиллионный штраф

Социальную сеть X, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску, могут оштрафовать со стороны Европейской комиссии на сотни миллионов долларов, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники, осведомленные о ходе соответствующего расследования.

Как напомнило издание, в отношении соцсети с декабря 2023 года ведется несколько расследований. В том числе X подозревают в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA). Если суд вынесет решение не в пользу соцсети, то ей придется заплатить штраф суммой до 6% от годового оборота компании.

В середине января агентство Bloomberg написало, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила мультимиллиардера Илона Маска в нарушении законодательства и подала против него иск в федеральный суд Вашингтона.

На этой неделе Илон Маск оказался в центре скандала после того, как пользователи Reddit и стример Quin69 зафиксировали несоответствие между его заявлениями и навыками в игре Path of Exile 2. Миллиардера потребовали заблокировать в проекте, поскольку он передает управление своими персонажами третьим лицам, что является предосудительным в сообществе поступком.

Ранее стало известно, что Маск проиграл суд по иску сотрудника Twitter.