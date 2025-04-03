Минфин США анонсировал визит украинской делегации для заключения сделки по ресурсам

Украинская делегация прибудет в Вашингтон в конце этой или начале следующей недели для работы над соглашением по добыче и использованию ископаемых ресурсов. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент, слова которого передает Bloomberg.

«Мы не хотим терять время, поскольку эта сделка критически важна для интересов американского и украинского народов, а также для продвижения мирного процесса», — отметил Бессент.

3 апреля издание Asia Times писало, что у президента Украины Владимира Зеленского нет никакой альтернативы принятию условий по ресурсной сделке, которые предложил американский лидер Дональд Трамп, поскольку лишь США могут дать Киеву реальные гарантии безопасности.

До этого в Киеве заявили, что намерены добиваться пересмотра условий сделки, предложенных президентом США Дональдом Трампом. В свою очередь глава Белого дома пригрозил Зеленскому большими проблемами, если тот откажется от сделки по полезным ископаемым.

Ранее в США призвали Запад «срочно» заключать мир с Россией по Украине.