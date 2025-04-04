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Бербок сделала жесткое заявление о Путине и решении конфликта на Украине

Глава МИД Германии Бербок: Путин тянет время в переговорах по Украине
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Michael Ukas/Global Look Press

Президент России Владимир Путин «тянет время», выдвигая новые требования в рамках продолжающегося процесса урегулирования на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Reuters.

4 апреля сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако его советники настоятельно рекомендуют отказаться от звонка, пока Россия не согласится на полное прекращение огня на Украине. Несмотря на эти рекомендации, Трамп уверен, что оба президента готовы к урегулированию конфликта, и может принять решение о звонке в любое время.

При этом официальные лица предупреждают, что Трамп может принять решение о звонке в любое время, несмотря на рекомендации своего окружения. Сам Трамп выразил уверенность в том, что и российский, и украинский президенты готовы к соглашению об урегулировании конфликта.

Ранее глава РФПИ Дмитриев встретился с сенатором Грэмом в США.

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Переговоры о мире на Украине
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