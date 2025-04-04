Маск отреагировал на приговор Марин Ле Пен

Американский миллиардер Илон Маск, отвечающий за работу ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE), призвал освободить лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Соответствующее обращение он написал на своей странице в соцсети X.

«Свободу Ле Пен», — заявил он.

До этого президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social писал, что приговор в отношении Ле Пен является «охотой на ведьм». По его словам, политик понесла потери, однако продолжала идти вперед и прямо перед тем, что могло стать для нее большой победой, ее обвинили в «незначительном нарушении», о котором она могла ничего не знать. Трамп подчеркнул, что приговор Ле Пен звучит как «бухгалтерская ошибка».

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, помимо этого политик не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Также она не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ранее Макрон впервые прокомментировал приговор Ле Пен.