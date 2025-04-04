Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск отреагировал на приговор Марин Ле Пен

Илон Маск призвал освободить Марин Ле Пен
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск, отвечающий за работу ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE), призвал освободить лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Соответствующее обращение он написал на своей странице в соцсети X.

«Свободу Ле Пен», — заявил он.

До этого президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social писал, что приговор в отношении Ле Пен является «охотой на ведьм». По его словам, политик понесла потери, однако продолжала идти вперед и прямо перед тем, что могло стать для нее большой победой, ее обвинили в «незначительном нарушении», о котором она могла ничего не знать. Трамп подчеркнул, что приговор Ле Пен звучит как «бухгалтерская ошибка».

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, помимо этого политик не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Также она не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ранее Макрон впервые прокомментировал приговор Ле Пен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами