В МИД РФ прокомментировали приговор Ле Пен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что приговор в отношении лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — это еще одна «зачистка» европейскими правящими кругами политического пространства.

«Такое ощущение, что правящие в Европе круги, стремясь превратить ЕС в такой нацеленный на конфронтацию с Россией военный блок, с увеличенным рвением взялись за зачистку собственного политического пространства», — заявила дипломат.

Официальный представитель МИД также обратила внимание, что случай с Ле Пен является только одним из звеньев длинной цепи политических гонений, «расправ, репрессий последних месяцев».

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, помимо этого политик не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Также она не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее Макрон впервые прокомментировал приговор Ле Пен.