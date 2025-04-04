Стало известно, что США ждут отчета Дмитриева Путину для новых переговоров по Украине

Власти США ждут, когда спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит российскому лидеру Владимиру Путину об итогах поездки в Вашингтон, чтобы начать новый этап переговоров по Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, американский лидер Дональд Трамп разочаровался Путиным из-за отсутствия динамики в переговорах по урегулированию на Украине. В публикации говорится, что для дальнейших действий в этом вопросе с российским лидером должен поговорить Дмитриев и рассказать о проведенной работе.

До этого Трамп заявил, что как Владимир Путин, так и Владимир Зеленский готовы к заключению соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

24 марта в Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры, которые продолжались более 12 часов. Российскую делегацию возглавили председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Карасин заявил, что стороны обсудили ключевые вопросы, несмотря на различие позиций, и выразил готовность искать формы взаимодействия.

Ранее в Британии заявили, что Трамп позволил Путину «съесть свой кусок пирога».