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Сияйрто рассказал о словах Рубио про уступки ради соглашения по Украине

Сийярто: Рубио считает, что соглашение по Украине потребует уступок от всех
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Global Look Press

Глава госдепа Соединенных Штатов Марко Рубио заявил на совете глав МИД стран НАТО, что соглашение по Украине потребует уступок от обеих сторон конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

«Марко Рубио... обрисовал очень реалистичную картину того, как... может выглядеть мирное соглашение. И из его слов тоже стало ясно, что... заключение любого мирного соглашения требует уступок от каждой стороны», — объяснил Сийярто.

15 марта советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире Fox News намекнул, что в мирном соглашении по урегулированию конфликта на Украине за Россией могут закрепить суверенитет над Крымом и другими новыми территориями.

Он заявил, что Россия и Украина выдвинули свои требования, которые они хотели бы видеть в итоговом документе. При этом Уолтц подчеркнул, что обеим сторонам придется пойти на компромиссы для достижения мира.

Ранее Зеленский допустил компромисс по подконтрольным России территориям.

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