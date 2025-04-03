Зеленский заявил о компромиссе по территориям с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил компромисс по вопросу о территориях в рамках конфликта на Украине. Об этом сообщает «РБК Украина».

«Если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем. Я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь, потому что война не может быть столько, пока она идет», - отметил он.

До этого полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявлял, что потерянные Украиной и перешедшие под контроль России территории уже не вернутся Киеву.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Соединенные Штаты обсуждали на переговорах в Джидде 11 марта с представителями Украины вопрос о территориальных уступках.

Ранее в офисе Зеленского сделали заявление о территориальных уступках Украины.