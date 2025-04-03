Зеленский посетил приграничные области Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля посетил Сумскую и Черниговскую области, граничащие с Россией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что целью визита стала личная благодарность участникам вторжения в Курскую область.

Зеленский назвал эти регионы «стратегическим направлением» и подчеркнул их важность в контексте противостояния с Россией. В ходе поездки он встретился с военными и местными властями, обсудив вопросы обороны и поддержки прифронтовых территорий.

«Сегодня две наши области: Чернигов, Сумщина. Стратегическое направление, граница с Россией… Хотел лично поблагодарить тех, кто участвовал в операциях на территории Курской области», — написал президент.

3 апреля Зеленский заявил, что перемирие может быть заключено «уже в ближайшие недели или месяцы». Также он отметил готовность Украины пойти на «компромисс» по вопросу перешедших России территорий. Он отказался признавать земли российскими, но допустил, что их «возвращение» может произойти «со временем дипломатическим путем». РФ от любых территориальных уступок отказывается. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленскому предрекли исчезновение из политики.