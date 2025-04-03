Во Франции одним словом оценили введенные Трампом пошлины

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что введенные Соединенными Штатами торговые пошлины стали «катастрофой» для мировой экономики и принесли «огромные трудности» для Европы. Его слова приводит BFMTV.

Байру раскритиковал США за предательство союзников, предупредив о «серьезных временах», с которыми столкнется Европа и Запад. Выступая в парламенте, он также заявил, что этот шаг Вашингтона станет «катастрофой для США и для граждан США».

«Идея о том, что каждый из крупнейших регионов мира замкнется сам в себе и что торговые войны теперь должны стать правилом <...>, таит в себе опасности, которые, к сожалению, со временем станут реальностью», — предупредил премьер Франции.

США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, включая государства, применявшие протекционистские меры в отношении американской продукции. Ограничения не затронули Россию и Белоруссию.

Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США. Максимальная ставка в 50% введена для Лесото и французской заморской территории Сен-Пьер и Микелон.

Для стран постсоветского пространства пошлины различаются: для Молдавии они составят 31%, для Украины — 10%. Товары из Европейского союза облагаются тарифом в 20%, а китайская продукция — в 34%.

Ранее Стармер рассказал, как Британия отреагирует на введенные Трампом пошлины.