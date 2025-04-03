Песков заявил о желании РФ продолжать сотрудничество с США по Украине

Россия намерена продолжать работу с США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии агентству Bloomberg.

«Все предпочли бы не воевать, а говорить, и не только говорить, но и быть услышанными. Именно такое положение дел у нас складывается с действующей американской администрацией», — высказался Песков.

Представитель Кремля не раз подчеркивал, что Россия продолжает соблюдать мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры, несмотря на его нарушения со стороны Украины.

2 апреля Песков заявил, что Москва довела до сведения Вашингтона информацию о нарушениях Киевом соглашения по отказу от ударов по объектам энергетики. Американской стороне передали список со всеми энергообъектами РФ, которые были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) после начала действия моратория. Пресс-секретарь российского лидера рассказал, что американцы пообещали дать оперативный ответ на этот счет, однако его пока нет.

Ранее Песков назвал этапы восстановления отношений России и США.