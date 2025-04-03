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В США признались в недостаточности бюджета для превосходства в космосе

Пентагон: недостаток бюджета не позволяет США обеспечить превосходство в космосе
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NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Недостаточное финансирование и устаревшие подходы не позволяют США обеспечить военное доминирование в космосе. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен на слушаниях в комиссии Конгресса по вопросам отношений с Китаем, передает ТАСС.

Салтцмен отметил, что США не успевают за растущим космическим потенциалом КНР. По его словам, Вашингтону необходимо разрабатывать системы не только для защиты, но и для подавления вражеских космических активов. Однако текущий бюджет и распределение ресурсов не позволяют выполнить эту задачу без ущерба для других программ.

«На сегодняшний день у нас нет всего необходимого для ведения боевых действий на наших условиях… Космос был милитаризован два десятилетия назад, но наша неспособность осознать это замедлила прогресс», — подчеркнул генерал.

18 марта генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что в ближайшее время Россия обсудит с американским миллиардером, старшим советником президента США Илоном Маском совместные проекты в космосе.

Ранее Трамп сообщил, что готов из собственного кармана оплатить сверхурочные астронавтам с МКС.

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