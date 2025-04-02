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Правозащитники призывали Венгрию арестовать премьера Израиля

Amnesty International: Венгрия должна арестовать Нетаньяху
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Eduardo Munoz/Reuters

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Венгрии арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает англоязычная саудовская газета Arab News.

Руководитель отдела глобальных исследований, пропаганды и политики Amnesty International Эрика Гевара-Росас заявила, что израильский премьер является военным преступником. Поэтому Венгрия, как член Международного уголовного суда (МУС), обязана арестовать Нетаньяху, если тот прибудет в Будапешт.

Гевара-Росас подчеркнула, что будущий визит главы правительства Израиля в Венгрию следует рассматривать как циничную попытку подорвать работу МУС и оскорбить пострадавших от израильских военных преступлений палестинцев.

Правозащитник обратился с призывом к европейским и мировым лидерам прекратить «позорное молчание и бездействие» и потребовать от Будапешта арестовать Нетаньяху.

7 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддерживает решение президента США Дональда Трампа о введении санкций против МУС.

21 ноября 2024 года МУС выдал ордер на арест главы правительства Израиля, а также министра обороны страны Йоава Галанта. В релизе суда говорилось, что инстанция приняла соответствующее решение в связи с совершением политиками преступлений против человечности и военных преступлений. Речь идет о ведении боевых действий на территории сектора Газа.

Ранее в МУС испугались, что новые санкции США затруднят его расследования в разных странах.

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