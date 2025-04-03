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В Швейцарии решили повременить с ответными мерами на пошлины США

Президент Швейцарии: Берн пока не станет отвечать на пошлины Вашингтона
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Global Look Press

Швейцарские власти пока не планируют принимать меры в ответ на пошлины США, так как хотят избежать эскалации в двусторонних отношениях. Об этом в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Федерального совета Швейцарии, заявила президент страны Карин Келлер-Зуттер.

Глава государства выразила сожаление в связи с решением Вашингтона ввести тарифы на импорт из 185 стран мира. По ее словам, американское руководство отошло от принципов свободной торговли.

«Он (Федеральный совет Швейцарии — «Газета.Ru») проведет углубленный анализ конкретных последствий принятых решений и вариантов действий», — подчеркнула Келлер-Зуттер.

При этом она добавила, что эскалация отношений с Вашингтоном не отвечает интересам Берна. В связи с этим власти страны решили пока отказаться от ответного экономического давления на США и рассмотреть другие варианты решения проблемы.

3 апреля американское руководство ввело таможенные пошлины на продукцию из 185 государств мира. Размер пошлин на товары из стран — членов Европейского союза (ЕС) составил 20%, а на китайский импорт — 34%.

РФ и Белоруссии в соответствующем списке не оказалось. Однако ряд других стран постсоветского пространства, в том числе Украина и Молдавия, попали под торговые ограничения со стороны США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп оценил последствия введения пошлин для экономики США.

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