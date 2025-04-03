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Военный историк назвал обязательный этап в мирном урегулировании на Украине

Найтцель: прекращение огня — обязательно для урегулирования на Украине
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Laszlo Pinter/DPA/Global Look Press

Военный историк из Потсдамского университета Зенке Найтцель заявил, что обязательным этапом для перемирия на Украине является прекращение огня. Его слова приводит Focus.

«Мирный договор может быть заключен только после того, как будет достигнуто прекращение огня», — заявил он.

При этом он отметил, что во время Корейской войны в 1950-х стороны конфликта не пошли дальше прекращения огня.

По его словам, прогресс на Украине может быть достигнут, если Россия и США обсудят «реорганизацию глобальной политики безопасности».

До этого генсек НАТО Марк Рютте поддержал инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

В частности, он выделил такие инициативы Трампа, как временное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры РФ и Украины и предложение о перемирии в Черном море.

Ранее политолог заявил, что отношения РФ и НАТО могут улучшиться.

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