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В НАТО оценили действия Трампа в отношении РФ и Украины

Рютте поддержал усилия Трампа по урегулированию украинского конфликта
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Global Look Press

Генсек НАТО Марк Рютте поддержал инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет «Интефракс».

«Я приветствую инициативы президента США Дональда Трампа по проведению переговоров», — отметил Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

В частности, он выделил такие инициативы Трампа, как временное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры РФ и Украины и предложение о перемирии в Черном море.

Рютте отметил, что администрация американского президента работает день и ночь для урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду на дальнейшее продвижение мирных инициатив со стороны США.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, на каких условиях Россия и Украина готовы завершить конфликт. В издании отметили, что украинские власти не желают капитуляции и не хотят потерять свою экономическую независимость, подписав новый проект сделки по полезным ископаемым с США.

В свою очередь РФ, как написали авторы публикации, хочет доминировать на Украине и не допустить ее интеграции с Западом.

Ранее в МИД РФ заявили, что вступление Украины в НАТО приведет к эскалации конфликта.

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