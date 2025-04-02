В НАТО оценили действия Трампа в отношении РФ и Украины

Генсек НАТО Марк Рютте поддержал инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет «Интефракс».

«Я приветствую инициативы президента США Дональда Трампа по проведению переговоров», — отметил Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

В частности, он выделил такие инициативы Трампа, как временное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры РФ и Украины и предложение о перемирии в Черном море.

Рютте отметил, что администрация американского президента работает день и ночь для урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду на дальнейшее продвижение мирных инициатив со стороны США.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, на каких условиях Россия и Украина готовы завершить конфликт. В издании отметили, что украинские власти не желают капитуляции и не хотят потерять свою экономическую независимость, подписав новый проект сделки по полезным ископаемым с США.

В свою очередь РФ, как написали авторы публикации, хочет доминировать на Украине и не допустить ее интеграции с Западом.

Ранее в МИД РФ заявили, что вступление Украины в НАТО приведет к эскалации конфликта.