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Мэр Нью-Йорка планирует создать собственную политическую партию

WSJ: мэр Нью-Йорка Адамс хочет создать партию для участия в местных выборах
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Global Look Press

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс планирует создать собственную политическую партию для участия в выборах мэра осенью текущего года. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на советников мэра.

«Мэр будет демократом, но будет проводить кампанию в рамках новой партийной линии, которая будет делать упор на общественную безопасность. По словам Фрэнка Кэроуна, близкого советника мэра, он возлагает большие надежды на выборы в ноябре», — говорится в публикации.

По информации газеты, команда Адамса надеется, что таким способом получится привлечь на сторону мэра как демократов-центристов и консервативных демократов, так и республиканцев, а также еврейскую общину города.

До этого газета New York Post (NYP) сообщала, что американский суд прекратил дело о коррупции в отношении мэра Нью-Йорка Эрика Адамса.

О том, что минюст США поручил федеральным прокурорам закрыть дело против Адамса, стало известно в феврале. Заместитель генпрокурора США Эмиль Боув также приказал вернуть градоначальнику допуск к секретной информации, которого тот был лишен после предъявления ему обвинений в сентябре 2024 года.

Адамсу были предъявлены пять федеральных обвинений в коррупции. Сам чиновник назвал эти обвинения «политической местью» за его критику иммиграционной политики бывшего президента Джо Байдена.

Действующий глава государства Дональд Трамп заявлял, что рассмотрит вопрос о помиловании Адамса.

Ранее Илон Маск заявил, что на него готовится покушение.

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